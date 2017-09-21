Honda CR-V 4-го поколения вернулась на российский рынок
21.09.2017, 19:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В сентябре у российских дилеров вновь в продаже Honda CR-V 4-го поколения с базовым 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с., расходом топлива 6,4 л/100 км и разгоном до 100 км/ч за 10,4 секунды. Рекомендованные розничные цены у официальных дилеров снижены на 100 – 130 тысяч рублей, что составляет 5,7 – 6,7% от прежних цен.
Начальная версия Elegance с 5-ступенчатым "автоматом" подешевела на 100 000 рублей и теперь стоит 1 669 900 рублей, включая в себя 8 подушек безопасности, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, а также электропривод и обогрев зеркал.
Комплектация Sport упала в цене ещё больше (на 130 000 рублей) и стоит теперь 1 799 900 рублей. Этот вариант оснащения имеет дополнительный сенсорный дисплей, датчики дождя и света, камеру заднего вида и автозатемняющееся зеркало заднего вида, а также встроенную противоугонную сигнализацию, противотуманные фары и тонировку задних стёкол.
Напомним, что в продажу уже поступила новая Honda CR-V 5-го поколения с аналогичным 2-литровым двигателем по цене от 1 769 900 рублей.
Начальная версия Elegance с 5-ступенчатым "автоматом" подешевела на 100 000 рублей и теперь стоит 1 669 900 рублей, включая в себя 8 подушек безопасности, 2-зонный климат-контроль, круиз-контроль, подогрев передних сидений, а также электропривод и обогрев зеркал.
Комплектация Sport упала в цене ещё больше (на 130 000 рублей) и стоит теперь 1 799 900 рублей. Этот вариант оснащения имеет дополнительный сенсорный дисплей, датчики дождя и света, камеру заднего вида и автозатемняющееся зеркало заднего вида, а также встроенную противоугонную сигнализацию, противотуманные фары и тонировку задних стёкол.
Напомним, что в продажу уже поступила новая Honda CR-V 5-го поколения с аналогичным 2-литровым двигателем по цене от 1 769 900 рублей.
Источник: Автостат