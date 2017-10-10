Hyundai Creta в сентябре установила рекорд продаж
10.10.2017, 17:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Кроссовер Hyundai Creta в прошлом месяце был реализован в количестве 5 843 экземпляров. Как отмечают эксперты агентства "АВТОСТАТ", это рекордный ежемесячный показатель продаж данной модели с момента её выхода на российский рынок.
Напомним, что продажи Hyundai Creta в нашей стране начались в августе 2016 года. Уже в первый месяц продаж этот кроссовер разошёлся тиражом в 3,5 тыс. экземпляров. А в сентябре 2016-го он преодолел 5-тысячную отметку и впервые завоевал звание лидера продаж в сегменте SUV, которое и удерживает на протяжении 13 месяцев подряд.
Автомобиль производится на заводе корейской компании в Санкт-Петербурге и стоит от 799 900 рублей. Кроссовер доступен как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении. На выбор предлагаются два бензиновых мотора объёмом 1,6 или 2 литра, а также 6-ступенчатая механическая или автоматическая трансмиссии.
Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2017 года реализация кроссовера Hyundai Creta в России достигла 37 188 единиц, что в 4,4 раза превышает результат годичной давности.
Напомним, что продажи Hyundai Creta в нашей стране начались в августе 2016 года. Уже в первый месяц продаж этот кроссовер разошёлся тиражом в 3,5 тыс. экземпляров. А в сентябре 2016-го он преодолел 5-тысячную отметку и впервые завоевал звание лидера продаж в сегменте SUV, которое и удерживает на протяжении 13 месяцев подряд.
Автомобиль производится на заводе корейской компании в Санкт-Петербурге и стоит от 799 900 рублей. Кроссовер доступен как в переднеприводном, так и в полноприводном исполнении. На выбор предлагаются два бензиновых мотора объёмом 1,6 или 2 литра, а также 6-ступенчатая механическая или автоматическая трансмиссии.
Отметим также, что по итогам 9 месяцев 2017 года реализация кроссовера Hyundai Creta в России достигла 37 188 единиц, что в 4,4 раза превышает результат годичной давности.
Источник: Автостат