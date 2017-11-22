ОРЕАНДА-НОВОСТИ Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в октябре 2017 года на рынке новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге сменился лидер. Впервые им стал кроссовер Hyundai Creta, который разошелся тиражом в 475 экземпляров – на 62% больше, чем год назад.



Второе место в этом рейтинге занимает седан Volkswagen Polo, показатель которого в прошлом месяце составил 398 единиц (-20%). Замыкает тройку лидеров KIA Rio (383 шт.; -4%). За ее пределами оказывается прежний лидер – Hyundai Solaris, который на этот раз предпочли 378 жителей Северной столицы – на 32% меньше, чем годом ранее. Пятым финиширует кроссовер Renault Duster (260 шт.; +14%).



Кроме перечисленных моделей, в ТОП-10 петербургского рынка попадают: Skoda Rapid (247 шт.; -13%), Mitsubishi Outlander (243 шт.; +38%), Volkswagen Tiguan (222 шт.; +71%), Skoda Octavia (219 шт.; +1%) и LADA Largus (211 шт.; -2%).



Всего же объем рынка новых легковых автомобилей в Санкт-Петербурге по итогам октября 2017 года составил 8,7 тыс. единиц, увеличившись на 13% по сравнению с результатом годичной давности.