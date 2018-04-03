ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Hyundai в марте реализовали 16705 автомобилей – на 17,5% больше, чем годом ранее. По итогам первых трех месяцев 2018 года продажи Hyundai составили 38891 машину, что на 28,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в марте вновь стал седан Hyundai Solaris с показателем 6883 проданных машины (+2,7%). На втором месте по объему реализации идет компактный кроссовер Hyundai Creta – в прошлом месяце было реализовано 5994 этих автомобиля (+26,9%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson в марте нашел 1955 покупателей. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe разошелся в количестве 663 единиц. В ТОП-5 российских бестселлеров Hyundai также вошел седан Hyundai Elantra, чей результат составил 561 реализованный автомобиль.



Добавим также, что новый бизнес-седан Hyundai Sonata, поступивший в продажу в сентябре прошлого года, продолжает показывать рост спроса. В марте было продано 505 автомобилей этой модели, что на 13,7% превышает показатель предыдущего месяца.