ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Hyundai Motor изучает возможности для организации производства двигателей и трансмиссий в России. Решение об инвестициях в эти проекты может быть принято в 2018 году, сообщил агентству RNS управляющий директор Hyundai Motor в России Алексей Калицев.

"Скорее всего, решение о дальнейших инвестициях будет принято в этом году. Сейчас мы серьезным образом изучаем различные возможности, в том числе по производству двигателей и трансмиссий, но пока говорить об этом решении преждевременно. Идет согласование и с Минпромторгом и со штаб-квартирой. Финального решения пока не принято. Мы рассчитываем, что решение может быть принято в этом году. Говорят об объеме инвестиций пока преждевременно", - сказал он.

Комментируя возможности организации производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге в выходные дни для увеличении производства он отметил, что это "может быть, но это серьезно не повлияет на объемы производства".

"Завод работает в 3 смены 5 дней в неделю. Выходные используются, в том числе, для технологических процессов. Использование всех выходных, допустим, оно, безусловно, даст прирост, но не существенный. Пока в этом нет необходимости. Сейчас завод эффективно настроился и заявленная производственная программа пока отвечает рынку. Завод обещает произвести в этом году 235 тыс. автомобилей (Hyundai и Kia - RNS). На этот год этот объем достаточен", - сказал он.

Калицев отметил, что уровень локализации на предприятии составляет 48% и он постоянно растет, в том числе за счет поставок российской стали, основные отгрузки которой делает компания "Северсталь".

Завод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге в 2017 выпустил 233,5 тыс. автомобилей Hyundai и KIA, что на 13% выше показателя 2016 года. Рост объемов производства предприятия связан с устойчиво высоким спросом на выпускаемые заводом автомобили, сообщала компания. Завод в 2018 году планирует выпустить более 235 тыс. автомобилей, что может стать рекордным показателем за всю историю работы предприятия. Общие инвестиции в проект российского завода превысили 1 млрд. долларов. Предприятие работает 5 дней в неделю в 3 производственные смены и собирает автомобили Hyundai Solaris и Creta, KIA Rio и Rio X-Line.