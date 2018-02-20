"Рассчитываем продать в России на 10% больше, чем в прошлом году - 175 тысяч. Экспорт планируется с нашего завода HMMR в Петербурге, но объём его незначительный - до 10 тысяч автомобилей. У нас немного меняется модельная структура - бренд Hyundai становится внедорожным, более половины из 175 тысяч будут составлять кроссоверы. В основном, Creta и Tucson. Также мы возлагаем большие надежды на новую Santa Fe, продажи которой запустим в конце августа", - сказал Калицев.

Переговоры Hyundai по заключению специнвестконтракта с правительством продвигаются сложно, отмечает он. У компании в этом году истекает соглашение о промсборке, и с прошлого года идут переговоры в отношении нового режима взаимодействия с государством. Тем не менее, по словам топ-менеджера, СПИК видится как наиболее вероятный формат сотрудничества после окончания промсборки.