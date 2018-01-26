Hyundai опубликовала первое изображение нового Santa Fe
26.01.2018, 16:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Hyundai Motor опубликовала первое изображение нового поколения кроссовера Santa Fe - мировая премьера новинки пройдёт в феврале, а первое появление на публике состоится в начале марта на Женевском автосалоне. Santa Fe четвёртого поколения появится в 2018 году и на российском рынке.
Напомним, текущее, третье по счёту, поколение кроссовера было представлено на российском рынке в 2015 году. Новый полноразмерный кроссовер Santa Fe 2018 года претерпит серьёзные изменения как во внешности, так и в оснащении. Автомобиль станет ещё более современным и динамичным.
Как сообщает пресс-служба "Хендэ Мотор СНГ", кроссовер Santa Fe нового поколения будет оснащаться комплексным пакетом новейших систем активной безопасности, объединённых в единую систему Hyundai Smart Sense. Инновационная и впервые внедрённая на рынке система распознавания присутствия задних пассажиров (Rear Occupant Alert) предупреждает о них водителя, когда тот выходит из автомобиля. Система предупреждения о боковом трафике сзади (Rear Cross-Traffic Collision Warning) теперь дополняется функцией автоматического торможения. Во избежание столкновения при выезде задним ходом в условиях плохой видимости и ограниченного пространства система предупреждает водителя, а затем автоматически задействует тормоза.
Напомним, текущее, третье по счёту, поколение кроссовера было представлено на российском рынке в 2015 году. Новый полноразмерный кроссовер Santa Fe 2018 года претерпит серьёзные изменения как во внешности, так и в оснащении. Автомобиль станет ещё более современным и динамичным.
Как сообщает пресс-служба "Хендэ Мотор СНГ", кроссовер Santa Fe нового поколения будет оснащаться комплексным пакетом новейших систем активной безопасности, объединённых в единую систему Hyundai Smart Sense. Инновационная и впервые внедрённая на рынке система распознавания присутствия задних пассажиров (Rear Occupant Alert) предупреждает о них водителя, когда тот выходит из автомобиля. Система предупреждения о боковом трафике сзади (Rear Cross-Traffic Collision Warning) теперь дополняется функцией автоматического торможения. Во избежание столкновения при выезде задним ходом в условиях плохой видимости и ограниченного пространства система предупреждает водителя, а затем автоматически задействует тормоза.
Источник: Автостат