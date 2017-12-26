ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Хендэ Мотор СНГ» продолжит участие в государственных программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». «Хендэ Мотор СНГ», совместно с банками-партнерами программы Hyundai Finance - «Сетелем банк» и «Русфинанс банк», в рамках госпрограмм льготного автокредитования предложит клиентам комфортные условия на покупку бестселлеров марки Hyundai - седана Solaris и кроссовера Creta.



Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», к участию в программах будут допущены только автомобили, произведенные не ранее декабря 2017 года на территории Российской Федерации и оборудованные системой ЭРА-ГЛОНАСС. Весь модельный ряд Hyundai, включая модели Solaris и Creta, оснащен данной системой.



«Мы приветствуем решение Правительства РФ возобновить действие госпрограмм с 1 января 2018 года. Более 9 тысяч клиентов Hyundai уже успели воспользоваться программой в 2017 году, и мы уверены, что в новом году программа поддержки также будет востребована у наших клиентов», - отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.



Напомним, впервые адресные программы автокредитования, направленные на поддержку автомобильной промышленности и стимулирование спроса на автомобили, были введены Правительством РФ и Министерством промышленности и торговли в июле 2017 года и действовали до конца октября.