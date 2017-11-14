ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания «Хендэ Мотор СНГ» разработала специальные условия кредитования на покупку новых автомобилей Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe в рамках программы Hyundai Finance. Совместно с «Хендэ Мотор СНГ» банки «Русфинанс банк» и «Сетелем Банк», являющиеся партнерами по программе Hyundai Finance, предлагают сниженную процентную ставку - от 6,9% по стандартному автокредиту.



Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», по условиям финансовой программы Hyundai Finance, при покупке новых автомобилей Hyundai Elantra, Sonata, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe в кредит при первоначальном взносе от 30% процентная ставка составит всего 6,9%. Как отмечается, преимуществами программы являются сниженная процентная ставка, представленность во всех официальных дилерских центрах России и быстрое принятие решения о выдаче кредита - ответ от банков-партнеров приходит потенциальному заемщику в течение 30 минут. Кредитный договор оформляется в рублях сроком на 36 месяцев.



Также при покупке нового автомобиля Hyundaiв кредит по программе СТАРТ с гарантированным обратным выкупом автомобиля клиенты могут получить бесплатное КАСКО на год, и ставка по этому кредиту, при внесении минимального первоначального взноса в размере от 30% от стоимости автомобиля, составит от 10,9%. Предложение распространяется на Hyundai Elantra, Tucson, Santa Fe, Grand Santa Fe. Специальные условия на покупку в кредит действуют до 31 декабря 2017 года.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам десяти месяцев 2017 года российские дилеры Hyundai в октябре реализовали 127597 автомобилей, что на 10,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.