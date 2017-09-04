ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российское представительство марки Hyundai увеличило рекомендованные цены на седан Solaris. Автомобиль в базовой комплектации Active не подорожал: он по-прежнему стоит 624 тыс. 900 рублей. Но цены на остальные версии модели увеличены на 15-20 тысяч рублей.

Теперь Hyundai Solaris 1.4 Active Plus с кондиционером, магнитолой и обогревом сидений стоит 719 тыс. 900 рублей, а седан в топ-комплектации Elegance с 1,6-литровым мотором и "автоматом" обойдётся уже в 919 тыс. 900 рублей.

Кстати, это первое подорожание нового Hyundai Solaris с момента его выхода на российский рынок в феврале этого года. Правда, несколько месяцев назад на 25 тысяч рублей увеличилась стоимость базовой версии, но остальные варианты модели сохраняли прежние цены.