ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Российские дилеры Hyundai по итогам 2017 года реализовали 157858 автомобилей – на 10% больше, чем годом ранее. Данный результат позволил компании удержать долю рынка в 10%, сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ». Рост продаж в компании объясняют, в том числе, эффективностью финансовых программ, предлагаемых «Хендэ Мотор СНГ» совместно с банками-партнерами – на покупку автомобилей по кредитным программам приходится 52% от общего числа проданных автомобилей. Из них порядка 40% приходится на программу «Старт».

Бестселлером Hyundai в 2017 году остается модель Solaris, второе поколение которой было представлено на рынке в феврале прошлого года. Всего в 2017 году реализовано 68614 автомобилей этой модели, из которых 8365 – Solaris первого поколения.

На втором месте по объему реализации идет компактный кроссовер Hyundai Creta – в прошлом году было реализовано 55305 этих автомобилей (рост в 2,5 раза). Компактный кроссовер Hyundai Tucson, получивший в 2017 году новую базовую спецификацию и представленный теперь в модификациях Active, Comfort, Travel и Prime, нашел 12011 покупателей. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe разошелся в количестве 8608 единиц. В ТОП-5 российских бестселлеров Hyundai также вошел седан Hyundai Elantra – в прошлом году было реализовано 5932 таких машины.

Добавим также, что новый бизнес-седан Hyundai Sonata, появившийся на российском рынке в сентябре 2017 года, показал уверенный старт. Результат продаж за три месяца составил 1591 автомобиль.