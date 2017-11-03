ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры Hyundai в октябре реализовали 15712 автомобилей – на 10,7% больше, чем годом ранее. По итогам десяти месяцев 2017 года продажи Hyundai составили 127597 машин, что на 10,5% выше показателя за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в октябре стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 6460 проданных машин (+41,2%). Этот результат стал лучшим за всю историю продаж модели. Creta вышла на российский рынок в августе 2016 года и с того момента продолжает оставаться безоговорочным лидером продаж в сегменте SUV.



На втором месте по объему реализации идет седан Hyundai Solaris нового поколения – в прошлом месяце было реализовано 5510 этих автомобилей (-26,3%). Компактный кроссовер Hyundai Tucson, в октябре обновивший линейку комплектаций, нашел 1400 покупателей. Среднеразмерный кроссовер Hyundai Santa Fe разошелся в количестве 958 единиц. В ТОП-5 российских бестселлеров Hyundai также вошел седан Elantra, который показал лучший результат за текущий год в 890 проданных автомобилей.



Добавим также, что новый седан Hyundai Sonata, поступивший в продажу в конце сентября, демонстрирует уверенный старт на российском рынке. За прошедший месяц было продано 611 автомобилей этой модели.