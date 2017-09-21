Hyundai возобновляет продажи в России бизнес-седана Sonata
21.09.2017, 12:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания «Хендэ Мотор СНГ» возобновила продажи в России седана бизнес-класса Hyundai Sonata, который после четырёх лет отсутствия на российском рынке вернулся в новом, седьмом поколении. В линейке Hyundai новинка сменила модель i40, которая выпускалась на калининградском заводе «Автотор». Новая Sonata в настоящее время поставляется в нашу страну по импорту из Кореи, а решение о её локальном производстве пока не принято.
Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», для новой Hyundai Sonata предлагается на выбор два бензиновых двигателя объемом 2,0 и 2,4 литра, развивающих 150 и 188 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии доступен безальтернативный 6-диапозонный «автомат».
Модель поступит в продажу в пяти комплектациях – Primary, Comfort, Style, Lifystyle и Business – по цене от 1 млн 245 тыс. рублей. В базовом оснащении автомобиль уже имеет шесть подушек безопасности, систему помощи при старте на подъёме, складываемые наружные зеркала с обогревом, кондиционер и подогрев передних сидений.
Следующая комплектация Comfort (1 млн 395 тыс. руб.) появляется полностью светодиодная передняя и задняя оптика, камера заднего вида и датчики парктроника, двухзонный климат-контроль и 17-дюймовые легкосплавные колёса. В версии Style (1 млн 445 тыс. руб.) новая Sonata получила 8-дюймовый дисплей мультимедиасистемы с поддержкой Android Auto и Google CarPlay, датчик дождя и подогрев руля, водительское кресло с электрорегулировками, бесключевой доступ в салон и пуск двигателя, датчики парковки спереди.
Исполнение Lifestyle (1 млн 595 тыс. руб.) отличают хромированные наконечники выхлопной системы, комбинированная отделка натуральной и искусственной кожей сидений, подогрев заднего ряда сидений и электронный стояночный тормоз.
Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», для новой Hyundai Sonata предлагается на выбор два бензиновых двигателя объемом 2,0 и 2,4 литра, развивающих 150 и 188 л.с. соответственно. В качестве трансмиссии доступен безальтернативный 6-диапозонный «автомат».
Модель поступит в продажу в пяти комплектациях – Primary, Comfort, Style, Lifystyle и Business – по цене от 1 млн 245 тыс. рублей. В базовом оснащении автомобиль уже имеет шесть подушек безопасности, систему помощи при старте на подъёме, складываемые наружные зеркала с обогревом, кондиционер и подогрев передних сидений.
Следующая комплектация Comfort (1 млн 395 тыс. руб.) появляется полностью светодиодная передняя и задняя оптика, камера заднего вида и датчики парктроника, двухзонный климат-контроль и 17-дюймовые легкосплавные колёса. В версии Style (1 млн 445 тыс. руб.) новая Sonata получила 8-дюймовый дисплей мультимедиасистемы с поддержкой Android Auto и Google CarPlay, датчик дождя и подогрев руля, водительское кресло с электрорегулировками, бесключевой доступ в салон и пуск двигателя, датчики парковки спереди.
Исполнение Lifestyle (1 млн 595 тыс. руб.) отличают хромированные наконечники выхлопной системы, комбинированная отделка натуральной и искусственной кожей сидений, подогрев заднего ряда сидений и электронный стояночный тормоз.
Источник: Автостат