"Ижсталь" увеличила отгрузку предприятиям Беларуси
23.02.2018, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Завод "Ижсталь" (входит в Группу "Мечел") в 2017 году увеличил отгрузку предприятиям Республики Беларусь на 7 тыс. тонн или 68% в сравнении с 2016 годом.
ПАО "Ижсталь" являлось участником соглашения между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь в 2015-2017 годы. Среди потребителей металлопродукции завода – крупнейшие белорусские предприятия автомобиле-, машиностроения, производители сельхозтехники, инструментальные заводы.
В 2,3 раза выросли поставки "Ижстали" ведущему предприятию Беларуси ОАО "МАЗ", выпускающему седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования, пассажирские автобусы. Рост поставок холдингу "Гомсельмаш", входящему в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин, составил 2,8 раза. Отгрузки в адрес других крупных предприятий-производителей сельхозтехники, таких как ООО "Агрострой" и ООО "Спецагро", увеличились в 2,3 и 2,7 раза соответственно. В 3 раза увеличились поставки Минскому заводу колёсных тягачей.
Всего "Ижсталь" отгружает металлопродукцию более 20 промышленным предприятиям Республики Беларусь. Основной поставляемый сортамент – сортовой прокат из углеродистых, легированных, нержавеющих и быстрорежущих марок стали, калиброванный прокат, фасонные профили высокой точности.
"Мы рассматриваем Беларусь как один из приоритетных рынков сбыта и планируем развивать сотрудничество с промышленными предприятиями республики", – прокомментировал директор по сбыту ПАО "Ижсталь" Андриян Сорокин.
ПАО "Ижсталь" являлось участником соглашения между Удмуртской Республикой и Республикой Беларусь в 2015-2017 годы. Среди потребителей металлопродукции завода – крупнейшие белорусские предприятия автомобиле-, машиностроения, производители сельхозтехники, инструментальные заводы.
В 2,3 раза выросли поставки "Ижстали" ведущему предприятию Беларуси ОАО "МАЗ", выпускающему седельные тягачи, бортовые автомобили, шасси под установку различного спецоборудования, пассажирские автобусы. Рост поставок холдингу "Гомсельмаш", входящему в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин, составил 2,8 раза. Отгрузки в адрес других крупных предприятий-производителей сельхозтехники, таких как ООО "Агрострой" и ООО "Спецагро", увеличились в 2,3 и 2,7 раза соответственно. В 3 раза увеличились поставки Минскому заводу колёсных тягачей.
Всего "Ижсталь" отгружает металлопродукцию более 20 промышленным предприятиям Республики Беларусь. Основной поставляемый сортамент – сортовой прокат из углеродистых, легированных, нержавеющих и быстрорежущих марок стали, калиброванный прокат, фасонные профили высокой точности.
"Мы рассматриваем Беларусь как один из приоритетных рынков сбыта и планируем развивать сотрудничество с промышленными предприятиями республики", – прокомментировал директор по сбыту ПАО "Ижсталь" Андриян Сорокин.
Источник: Мечел