ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Импорт легковых автомобилей в Россию по итогам девяти месяцев 2017 года снизился на 7,2% до 183,4 тыс. машин. Согласно данным Федеральной таможенной службы России, в отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на 4 млн 692,6 млн долларов. При этом из стран дальнего зарубежья импортировано 172,8 тыс. машин на 4 млн 614,6 млн долларов, из стран СНГ – 10,6 тыс.автомобилей на 78 млн долларов.

Импорт грузовых автомобилей в январе-сентябре вырос на 42,4% до 19,8 тыс. машин общей стоимостью 1 млрд 400 млн долларов. Из них 16,6 тыс. грузовиков на 743 млн долларов были поставлены из стран дальнего зарубежья, оставшиеся 3,2 тыс. машин на 657 млн долларов – из стран СНГ.

Экспорт легковых автомобилей из России за девять месяцев 2017 года увеличился на 30,3% и составил 63,6 тыс. единиц на общую сумму 1 млрд 016,5 млн долларов. Экспорт грузовых автомобилей вырос на 2,2% и составил 9,1 тыс. машин на 188 млн долларов.