Так, спортивный седан Q50 с обновленной подвеской и адаптивной системой рулевого управления 2-го поколения, предлагается по цене от 1 млн 759 тыс. рублей в версии Elegance с 2- двигателем 2017 года производства. Впервые в этом году внедорожник QX80 доступен по специальной цене от 4 млн 130 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Infiniti.

Кроме того, модели Q30/QX30 доступны по цене от 1 млн 769 тыс. 990 руб. и 2 млн 118 тыс. рублей соответственно; стоимость Q50 начинается от 1 млн 645 тыс. рублей; Q60 по специальному предложению доступен за 3 млн 030 тыс. рублей; Q60 предлагается от 3 млн 030 тыс. рублей; на QX60/QX70 действует предложение по цене от 2 млн 690 тыс. руб. и 2 млн 710 тыс. рублей; QX80 можно приобрести от 4 млн 130 тыс. рублей.

По итогам восьми месяцев 2017 года российские дилеры Infiniti в августе реализовали 3412 автомобилей, что на 17% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером марки на российском рынке остаётся кроссовер QX50, продажи которого с начала года выросли на 122% до 1050 единиц.