Как сообщает пресс-служба японского премиум-бренда, концепт станет первым примером нового дизайнерского стиля Infiniti. Экстерьер Q Inspiration отличается чёткими и лаконичными линиями и воздерживается от классических форм седана с его удлинённым силуэтом. Это первое проявление новой формы дизайнерского языка от Infiniti и концептуальное видение брендом спортивных седанов с мощными моторами.

"Мы стремимся вывести традиционную архитектуру седана на новый уровень эволюции. Q Inspiration предлагает альтернативную форму: более обтекаемый кузов c мускулистыми линиями и непривычно продолговатой кабиной салона. Экспериментируя с новыми пропорциями в эру применения более мощных и компактных моторов, мы наделили Q Inspiration коротким капотом и удлинённым кузовом без потери внутреннего пространства и удобства для его пассажиров, наоборот, даже улучшив привычную вместительность салона у классического седана", - отметил исполнительный директор Infiniti по дизайну Карим Хабиб.