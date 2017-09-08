ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Infiniti запустила специальные цены и предложения на весь модельный ряд, представленный на российском рынке, которые будут действовать с 1 по 30 сентября.

Так, компактный кроссовер QX30 доступен в течение сентября по специальной цене от 2 млн 118 тыс. рублей в комплектации GT 2017 модельного года. Спортивный седан Q50 предлагается по цене от 1 млн 645 тыс. рублей в версии Elegance с 2-литровым двигателем 2017 года производства. Семиместный кроссовер QX60 доступен по цене от 2 млн 690 тыс. рублей за автомобиль в комплектации Elegance + roofrails с бензиновым двигателем в 3.5 литра 2017 модельного года.