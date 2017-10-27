ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2017 году пчеловоды Ингушетии экспортировали в Саудовскую Аравию и ОАЭ порядка 80 тонн мёда, сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Мухажир Албаков. Он добавил, что на очереди поставки в арабские страны фруктов и мяса.



«Пчеловоды региона смогли объединиться и собрать необходимые объемы для поставки. По заключённым договорам с Саудовской Аравией в 2017 году экспортировано 40 тонн мёда и такой же объём отправлен в ОАЭ», - заявил министр.



По его словам, ожидается, что экспорт фруктов будет включать яблоки разных сортов. Первая партия будет отправлена в конце года после того, как в ноябре состоится итоговое согласование с представителями Саудовской Аравии. Экспорт партий мяса запланирован в 2018 году в объёме более 10 тыс. тонн, добавил Албаков.