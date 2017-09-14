ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «КАМАЗ» (входит в Госкорпорацию Ростех) посетила делегация международных журналистов со всего мира.

Освещать международную выставку коммерческого автотранспорта «Комтранс-2017» в Россию приехала большая делегация иностранных журналистов, представляющих такие издания, как Lastauto Omnibus (Германия), Vie&Trasporti (Италия), SPARK Consultancy (Египет), Commercial Vehicle (Индия) и другие СМИ.

На прошлой неделе делегация побывала в Набережных Челнах. Журналисты посетили совместное предприятие «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС» и автомобильный завод ПАО «КАМАЗ». Специалисты «КАМАЗа» показали гостям конвейер сборки кабин и главный сборочный конвейер автомобильного завода. Гости были поражены масштабами производства автогиганта.