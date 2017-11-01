ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Debang Guangdong (входит в Hebei Luanhe Group) выступила инициатором создания металлургического кластера на Дальнем Востоке. В рамках реализации проекта планируется строительство электрометаллургического комбината. Предполагаемый объём инвестиций – $2 млрд.

Для реализации проекта по созданию экспортно-ориентированного кластера по глубокой переработке стали и производству металлопродукции с китайской стороны был сформирован консорциум инвесторов, который включает такие компании, как Sinosteel, Rizhao Steel Holding Group, Jianlong Group. В Debang Guangdong готовы запустить промышленный парк и стать его якорным инвестором, построив металлургический комбинат по выпуску широкого ряда продукции из стали путём плавления в электрической печи.

На втором этапе (после пяти лет работы комбината) планируется обеспечить работу производственно-сбытовой цепочки, которая включит в себя добычу сырья, непрерывное сталеплавильное производство, производство конечной продукции из стали и сбыт за рубежом.

Проектная мощность первой очереди электрометаллургического предприятия – от 1 до 3 млн. т в год. После запуска второй очереди предприятие сможет производить 3 - 5 млн. т стали в год. В