ОРЕАНДА-НОВОСТИ Испанский авторынок в сентябре вырос на 4,6% и составил 83291 машину. По итогам девяти месяцев 2017 года продажи автомобилей в этой стране увеличились на 6,7% и составили 933142 единицы.



Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в сентябре стала Renault, реализовавшая 7217 автомобилей (+10,8%). На втором месте идет Peugeot, который увеличил продажи на 2,5% до 5894 единиц.



Третью строчку занимает Volkswagen, чей результат составил 5587 машин (-19%). Замыкают пятёрку лидеров местный SEAT (5412 шт., +10,2%) и Opel (4843 шт., +2,2%).