ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Летом число несчастных случаев на производстве в среднем на 10% превышает зимние показатели. К такому выводу пришли эксперты проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», проведя исследование для Аналитического центра «АльфаСтрахование».

Специалисты «АльфаСтрахование» провели опрос сотрудников HR-служб 95 российских компаний с оборотом от 100 млн руб. в год и выяснили, что летом предприятия фиксируют на 10% больше несчастных случаев (НС), чем зимой, на 5% больше, чем весной и на 4% больше, чем осенью. Такие показатели связаны, прежде всего, с тем, что летом проводятся работы, которые невозможно или затруднительно осуществить зимой. В первую очередь они касаются строительной сферы и внешних «уличных» работ. В частности, в 2016 г. летом произошло на 9% больше происшествий, чем зимой, на 6,5% больше, чем весной, и на 3,9% больше, чем осенью.

В компаниях, опрошенных экспертами проекта «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций», в 2016 г. чаще всего происходили падения с высоты (22,6%), транспортные происшествия (22,6%), падения на рабочих предметов и материалов (16,1%), утопления (12,9%), воздействие движущихся предметов и деталей (9,7%), дыма и огня (9,7%), электрического тока (6,4%).

В 2015 г. в опрошенных компаниях за летние месяцы произошло на 11% происшествий больше, чем за зимние месяцы, а также на 3,7% больше, чем осенних ЧП и на 4,2% больше, чем весенних. При этом в 2015 г. на падения с высоты приходилось 15,3% несчастных случаев, транспортные происшествия лидировали с показателем в 24,1%, падение на сотрудников предметов и материалов и воздействие движущихся предметов и деталей занимали третье и четвёртое места с практически одинаковыми показателями (16% и 15,9% соответственно). На утопления приходилось 10,9% ЧП, на воздействие дыма и огня 8,3%, электрического тока - 5,1%.

«На характер травм на производстве оказывают влияние профессиональные обязанности сотрудника и условия труда, - говорит Виктория Морозова, руководитель управления страхования корпоративных клиентов от несчастного случая «АльфаСтрахование». – Для профессиональных водителей это будут ДТП, для рабочих, например, удары током, ожоги, падения с высоты, а офисные сотрудники часто получают травмы в результате неосторожности, например, могут упасть, поскользнувшись на мокром полу. В обычной жизни в зимний период увеличивается количество травм из-за гололеда и зимних активностей (лыжи, коньки), в летнее время события связаны с отдыхом на воде, в лесу, катанием на велосипеде, роликах и т.д.».

Согласно статистике Росстата, в 2016 г. из 141,7 тыс. российских предприятий с несчастными случаями столкнулись 128,6 тыс. из них. Всего пострадали 26,7 тыс. человек (в том числе 8,1 тыс. женщин), погибло 1,3 тыс. человек (в том числе 83 женщины).