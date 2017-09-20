ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания Isuzu с января по июль 2017 года реализовала в России 1766 единиц техники, что на 43,8% больше по сравнению с аналогичным периодома прошлого года (1228 машин). Как рассказали в пресс-службе «Исузу Рус», японская марка увеличила свою долю в азиатском сегменте на российском рынке до 50,5%. Она продолжает удерживать лидирующие позиции, обогнав прямых конкурентов, таких как Hyundai, Fuso и Hino. В компании подчеркнули, что доля Isuzu приросла на 7,2 п.п., так как в январе-июле прошлого года она была равна 43,3%.