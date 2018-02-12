Итальянский авторынок в январе вырос на 3%
12.02.2018, 16:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Автомобильный рынок Италии в январе вырос на 3,4% и составил 177822 машины. Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), это лучший показатель с 2010 года.
Согласно данным, полученным агентством "АВТОСТАТ" в ANFIA, самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остаётся Fiat, который в прошлом месяце реализовал 34470 машин (-8%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 0,8% до 13382 единиц. На третьей строчке идёт Ford, чей результат составил 12532 автомобиля (-0,9%). Замыкают пятёрку лидеров на этот раз две французские марки - Peugeot (10879 шт., +14,5%) и Renault (9503 шт., -5%).
Согласно данным, полученным агентством "АВТОСТАТ" в ANFIA, самой продаваемой в Италии автомобильной маркой остаётся Fiat, который в прошлом месяце реализовал 34470 машин (-8%). Второе место занимает Volkswagen, увеличивший реализацию на 0,8% до 13382 единиц. На третьей строчке идёт Ford, чей результат составил 12532 автомобиля (-0,9%). Замыкают пятёрку лидеров на этот раз две французские марки - Peugeot (10879 шт., +14,5%) и Renault (9503 шт., -5%).
Источник: Автостат