Из кредитных программы господдержки исключат автомобили без системы ЭРА-ГЛОНАСС
22.12.2017, 16:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В кредитные программы "Семейный автомобиль" и "Первый автомобиль", которые начнут действовать с 2018 года, попадут машины стоимостью не более 1,45 млн рублей. Как пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники, это решение было объявлено на состоявшемся 20 декабря совещании у замглавы Минпромторга Александра Морозова с участием банков. Таким образом, проект постановления, опубликованный Минпромторгом в конце ноября и предусматривающий рост предельной стоимости машины с 1,45 млн до 1,5 млн рублей для компенсации роста цен, не был утверждён. В Минпромторге сообщили, что вопрос об изменении стоимости машин по новым программам будет решаться "при принятии соответствующих нормативных правовых актов".
Впрочем, в компаниях уверяют, что пока с учётом предполагаемого роста цен модели, которые попадали в этом году в программы господдержки, останутся в них и в 2018 году (об этом сообщили в Nissan, Ford, KIA, "Соллерсе"). В агентстве "АВТОСТАТ" полагают, что концерны оставят в прайс-листах комплектации, которые по цене будут подходить под условия господдержки.
Кроме того, как рассказали источники, знакомые с итогами совещания у замглавы Минпромторга, с июля к кредитным программам будут допускать лишь модели, оснащённые системой ЭРА-ГЛОНАСС российского производства. Автоконцерны возражают против этого новшества, говоря о том, что требования об обязательной закупке ЭРА-ГЛОНАСС у российских поставщиков изначально в законодательстве не было. В Nissan выразили своё "негативное" отношение к этой мере: у компании только импортные системы безопасности. У Ford Sollers пока не все модели оснащены российскими датчиками: "Работаем, но должны успеть". У УАЗа используется оборудование российского производителя. В компании говорят, что требование к обязательной установке ЭРА-ГЛОНАСС установлено техрегламентом, и считают "логичным введение уточнения в условия программ".
Источник на рынке это подтверждает и говорит, что компании около двух лет разрабатывали и тестировали датчики, внедряли их в модели – сроки запуска не раз сдвигались, потому что "никто не успевал". Сейчас, по его словам, за полгода никто не успеет заменить импортные датчики на российские. Он говорит, что российские производители могут покрыть спрос отрасли только при условии гарантированных заказов, поэтому Минпромторг искусственно создаёт его для компаний. При этом источник замечает, что законодательно это требование никак не закреплено, и полагает, что это "страшилка Минпромторга". Источник в правительстве отметил, что такое требование можно ввести, "только если будет необходимый объём производства для потребностей рынка, в чём есть сомнения".
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" просила отложить это требование в конце ноября). Тогда в Volkswagen Group говорили, что установка российской ЭРА-ГЛОНАСС "нереализуема ни экономически, ни технически". По оценкам компании, даже при наличии поставщика, способного покрыть весь спрос, установка российского оборудования требует "тестирования огромного количества модификаций" и как минимум ещё двух лет. Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" полагает, что российские компании окажутся в более предпочтительном положении с точки зрения возможности выполнения этих требований, если они будут введены.
Впрочем, в компаниях уверяют, что пока с учётом предполагаемого роста цен модели, которые попадали в этом году в программы господдержки, останутся в них и в 2018 году (об этом сообщили в Nissan, Ford, KIA, "Соллерсе"). В агентстве "АВТОСТАТ" полагают, что концерны оставят в прайс-листах комплектации, которые по цене будут подходить под условия господдержки.
Кроме того, как рассказали источники, знакомые с итогами совещания у замглавы Минпромторга, с июля к кредитным программам будут допускать лишь модели, оснащённые системой ЭРА-ГЛОНАСС российского производства. Автоконцерны возражают против этого новшества, говоря о том, что требования об обязательной закупке ЭРА-ГЛОНАСС у российских поставщиков изначально в законодательстве не было. В Nissan выразили своё "негативное" отношение к этой мере: у компании только импортные системы безопасности. У Ford Sollers пока не все модели оснащены российскими датчиками: "Работаем, но должны успеть". У УАЗа используется оборудование российского производителя. В компании говорят, что требование к обязательной установке ЭРА-ГЛОНАСС установлено техрегламентом, и считают "логичным введение уточнения в условия программ".
Источник на рынке это подтверждает и говорит, что компании около двух лет разрабатывали и тестировали датчики, внедряли их в модели – сроки запуска не раз сдвигались, потому что "никто не успевал". Сейчас, по его словам, за полгода никто не успеет заменить импортные датчики на российские. Он говорит, что российские производители могут покрыть спрос отрасли только при условии гарантированных заказов, поэтому Минпромторг искусственно создаёт его для компаний. При этом источник замечает, что законодательно это требование никак не закреплено, и полагает, что это "страшилка Минпромторга". Источник в правительстве отметил, что такое требование можно ввести, "только если будет необходимый объём производства для потребностей рынка, в чём есть сомнения".
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" просила отложить это требование в конце ноября). Тогда в Volkswagen Group говорили, что установка российской ЭРА-ГЛОНАСС "нереализуема ни экономически, ни технически". По оценкам компании, даже при наличии поставщика, способного покрыть весь спрос, установка российского оборудования требует "тестирования огромного количества модификаций" и как минимум ещё двух лет. Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" полагает, что российские компании окажутся в более предпочтительном положении с точки зрения возможности выполнения этих требований, если они будут введены.
Источник: Автостат