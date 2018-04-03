ОРЕАНДА-НОВОСТИ Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело мониторинг цен новых легковых автомобилей, который охватывал всех автопроизводителей, официально представленных на российском рынке. Согласно результатам мониторинга, во второй половине марта* цены на автомобили изменились у 10 из них.



Корейская KIA подняла цену на самый продаваемый автомобиль 2017 года – седан Rio в комплектации Prestige с двигателем 1,6 л (123 л.с.) на 2,2 – 2,3% и прекратила поставку комплектации Prestige AV. Узбекский Ravon поднял цены на весь модельный ряд: седан Gentra подорожал на 1,5 – 1,8%, седан Nexia – на 3,5 – 4,2%, седан R4 – на 1,5 – 6,0%, хэтчбек R2 – на 3,7 – 4,3%.



Целый ряд производителей поменял цены на свои кроссоверы. Так, Derways уменьшил стоимость Hower H5 в комплектации «Комфорт» на 3,3%. У китайской марки Geely подешевел Emgrand X7 на 2,1 – 3,6%, кроме самой дорогой комплектации Luxury, цена которой сохранилась. Еще один бренд из Поднебесной – Lifan – предлагает кроссовер Myway в новых комплектациях Comfort за 849900 рублей и Luxury+ за 899900 рублей. Минимальная цена этой модели снизилась на 2,3%, а максимальная выросла на 3,4%.