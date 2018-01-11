ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания Jaguar Land Rover Россия по итогам 2017 года реализовала 11057 автомобилей, что на 1% меньше по сравнению с результатом годичной давности. Несмотря на то, что в прошлом году было продано 8884 внедорожников Land Rover (-3%), это снижение было практически полностью компенсировано ростом продаж бренда Jaguar. В 2017 году российские потребители приобрели 2173 автомобиля Jaguar – на 5% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover Россия.



Как отмечается, значительный прирост продаж продемонстрировали Jaguar F-Pace (+21%), Land Rover Discovery Sport (+11%) и Range Rover Evoque, чьи показатели выросли почти вдвое – на 42%. Также большой вклад внесла премьера новой модели Range Rover Velar. С момента премьеры в начале октября до конца года было реализовано 500 автомобилей.



Компания Jaguar Land Rover Россия придерживается позитивных прогнозов и рассчитывает усилить позиции брендов благодаря активному обновлению текущего модельного ряда и выходу на рынок новых продуктов в первом квартале 2018 года: Range Rover и Range Rover Sport 2018 модельного года, а также нового компактного спортивного кроссовера Jaguar E-Pace. Кроме того, электрический кроссовер I-Pace ожидается в России во второй половине 2018 года.