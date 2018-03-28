28.03.2018, 15:20
КАМАЗ и "Металлоинвест" расширяют стратегическое партнерство
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ и компания "Металлоинвест", один из региональных производителей высококачественной стали, провели второй Координационный совет. Стороны договорились о реализации мероприятий по повышению эффективности взаимодействия в сфере поставок SBQ, в том числе о создании складских запасов востребованного КАМАЗом сортамента и переходе на электронный документооборот. Также приняты решения об освоении КАМАЗом новых марок стали производства ОЭМК: проведению совместных испытаний и поставкам опытных партий.
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в 2017 году ОЭМК отгрузил в адрес партнёра почти 50 тыс. тонн высококачественного проката, соответствующего самым высоким стандартам автомобильной промышленности. Объём поставок в 2018 году прогнозируется не ниже этого уровня.
"Мы в очередной раз убедились в высоком уровне производства и качества продукции ОЭМК, – отметил Рустам Шамсутдинов. – Наши грузовики непобедимы на ралли-марафоне "Дакар" в том числе благодаря высококачественной стали, поставляемой оскольскими металлургами. Регулярные встречи специалистов "КАМАЗа" и "Металлоинвеста" в рамках координационных советов помогают нам расширять линейку заказов, совершенствовать логистические схемы, решать технические вопросы. В частности, мы договорились обеспечивать складские запасы металла, переходить на электронный документооборот. Совместно с партнёрами и поставщиками "КАМАЗ" обеспечивает постоянный рост качества выпускаемых автомобилей и комплектующих".
"КАМАЗ расширяет линейку выпускаемой продукции, что влечёт за собой усложнение и диверсификацию сортамента стального проката, который поставляет "Металлоинвест". Это открывает дополнительные возможности для стратегического партнёрства "Металлоинвеста" и КАМАЗа: мы совместно разрабатываем новые марки стали и комплексно взаимодействуем по всей цепочке поставок и сервиса", – заявил коммерческий директор УК "Металлоинвест" Назим Эфендиев.
"За многолетнюю историю сотрудничества ОЭМК поставил на "КАМАЗ" более полумиллиона тонн высококачественной стали, – сообщил, в свою очередь, директор по продажам на внутреннем рынке УК "Металлоинвест" Андрей Просяник. – В том числе, мы производим поставки металлопроката для изготовления коробок передач. Мы постоянно работаем над расширением сортамента. Так, в настоящее время идёт процедура одобрения германской ZF – партнёром КАМАЗа по выпуску коробок передач – производства проката из стали марки ZF7B. Это масштабный и ответственный проект для "Металлоинвеста". Требования КАМАЗа к качеству продукции и условиям поставок постоянно растут, и координационные советы помогают нам эффективно анализировать проделанную работу и планировать дальнейшие шаги".
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в ноябре 2017 года "Металлоинвест" и КАМАЗ подписали трёхлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок SBQ. Автозавод размещает на ОЭМК заказы в объёме до 80% от потребности в сортовом прокате соответствующего сортамента. Высококачественный сортовой прокат ОЭМК используется на предприятиях КАМАЗа для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля – валов двигателей и коробок передач, шестерён, зубчатых колёс, деталей рулевого управления, тяг, стоек и пружин амортизаторов.
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, в 2017 году ОЭМК отгрузил в адрес партнёра почти 50 тыс. тонн высококачественного проката, соответствующего самым высоким стандартам автомобильной промышленности. Объём поставок в 2018 году прогнозируется не ниже этого уровня.
"Мы в очередной раз убедились в высоком уровне производства и качества продукции ОЭМК, – отметил Рустам Шамсутдинов. – Наши грузовики непобедимы на ралли-марафоне "Дакар" в том числе благодаря высококачественной стали, поставляемой оскольскими металлургами. Регулярные встречи специалистов "КАМАЗа" и "Металлоинвеста" в рамках координационных советов помогают нам расширять линейку заказов, совершенствовать логистические схемы, решать технические вопросы. В частности, мы договорились обеспечивать складские запасы металла, переходить на электронный документооборот. Совместно с партнёрами и поставщиками "КАМАЗ" обеспечивает постоянный рост качества выпускаемых автомобилей и комплектующих".
"КАМАЗ расширяет линейку выпускаемой продукции, что влечёт за собой усложнение и диверсификацию сортамента стального проката, который поставляет "Металлоинвест". Это открывает дополнительные возможности для стратегического партнёрства "Металлоинвеста" и КАМАЗа: мы совместно разрабатываем новые марки стали и комплексно взаимодействуем по всей цепочке поставок и сервиса", – заявил коммерческий директор УК "Металлоинвест" Назим Эфендиев.
"За многолетнюю историю сотрудничества ОЭМК поставил на "КАМАЗ" более полумиллиона тонн высококачественной стали, – сообщил, в свою очередь, директор по продажам на внутреннем рынке УК "Металлоинвест" Андрей Просяник. – В том числе, мы производим поставки металлопроката для изготовления коробок передач. Мы постоянно работаем над расширением сортамента. Так, в настоящее время идёт процедура одобрения германской ZF – партнёром КАМАЗа по выпуску коробок передач – производства проката из стали марки ZF7B. Это масштабный и ответственный проект для "Металлоинвеста". Требования КАМАЗа к качеству продукции и условиям поставок постоянно растут, и координационные советы помогают нам эффективно анализировать проделанную работу и планировать дальнейшие шаги".
Как ранее сообщал "АВТОСТАТ", в ноябре 2017 года "Металлоинвест" и КАМАЗ подписали трёхлетний меморандум о сотрудничестве в области поставок SBQ. Автозавод размещает на ОЭМК заказы в объёме до 80% от потребности в сортовом прокате соответствующего сортамента. Высококачественный сортовой прокат ОЭМК используется на предприятиях КАМАЗа для производства наиболее ответственных и высоконагруженных узлов и агрегатов автомобиля – валов двигателей и коробок передач, шестерён, зубчатых колёс, деталей рулевого управления, тяг, стоек и пружин амортизаторов.
Источник: Автостат