ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ совершил сделку по приобретению 49% акций компании "Объединённые автомобильные технологии", которая является одним из крупнейших поставщиков комплектующих для основного российского производителя легковых машин, АВТОВАЗа. Напомним, держателем пакета акций и КАМАЗа, и АВТОВАЗа является госкорпорация "Ростех".

Сумма средств, вложенных КАМАЗом в приобретение почти половины Группы ОАТ, не уточняется. Известно, что Федеральная антимонопольная служба одобрила эту сделку ещё в декабре 2017 года. Представители ФАС заключили, что она не приведёт к ограничению конкуренции.

Как говорил ранее генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин, на базе предприятий ОАТ предполагается создать индустриальный парк. Речь идёт о промышленной площадке АО "Димитровградский автоагрегатный завод" (ДААЗ). Соответствующее соглашение о сотрудничестве в середине февраля подписали представители администрации Ульяновской области, Фонда развития моногородов и КАМАЗа.

Группа "Объединённые автомобильные технологии" была основана в 2008 году. Её задача – эффективное управление группой предприятий, которые занимаются производством автокомпонентов. В ГК входят: ЭВР, ВАЗИНТЕРСЕРВИС, Мотор-Супер, СААЗ Комплект, АвтоСвет, ОСВАР, Сердобский машиностроительный завод, Димитровградский завод порошковой металлургии и ДААЗ Штамп.