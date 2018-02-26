Компания "Соллерс Бусан" с 2013 года собирала внедорожники Toyota Land Cruser Prado. Проект был закрыт в середине 2015 года по экономическим причинам. В настоящее время компания не производит автомобили.

"Мы готовы обсуждать предоставление свободных производственных площадей для организации сборки КАМАЗа", - сказал официальный представитель группы Sollers. Представитель КАМАЗа, в свою очередь, пояснил, что в настоящий момент "никаких договорённостей (о создании производства в Приморском крае) нет". Было просто знакомство с регионом", - сказал он.

Также край предлагает КАМАЗу рассмотреть площадку завода в Уссурийске (ТОР "Надеждинская"), в том числе, для сборки электробусов. Автозавод может поставить в Приморский край пробную партию электробусов.

"Новая техника в том числе будет работать на природном газе и электричестве. Сейчас ведём переговоры, чтобы первые электрические автобусы тестировались именно в Приморье. Такой общественный транспорт работает бесперебойно восемь часов, это хорошая экономия топлива", – отмечают в администрации Приморского края.