ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта «КОМТРАНС-2017» представил автомобиль «КАМАЗ» с принципиально новой кабиной К5. Она отвечает всем современным требованиям, при её создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя: органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сидение с широким диапазоном регулировок, два спальных места и бортовая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Также на камазовском стенде представлены новейшие грузовые автомобили «КАМАЗ» перспективного семейства: КАМАЗ-5490 Neo и его газодизельная модификация, КАМАЗ-54901, КАМАЗ-54909 с подключаемым передним гидроприводом колёс, гибридный автомобиль КАМАЗ-65208 с мусоровозной надстройкой и другие. Помимо этого будут демонстрироваться электробус «КАМАЗ» второго поколения с новым интерьером и экстерьером, станция для его ультрабыстрой зарядки, а также беспилотная техника, автобусы, самосвалы, широкий выбор спецтехники. Посетители выставки смогут увидеть и камазовский двигатель совершенно нового типа – рядного Р6.

Кроме того, в рамках выставки «Комтранс-2017» КАМАЗ представит электробус КАМАЗ-6282 с обновлённым интерьером и экстерьером. Он отличается от своих предшественников видоизменённым салоном – в нём отсутствует шахта моторного отсека, что позволило увеличить общую пассажировместимость. В электробусе КАМАЗ-6282 второго поколения применены современные компоненты тягового электрооборудования, в т.ч. электропортальный мост и литий-титанатные (LTO) аккумуляторные батареи производства Drive Electro. На подзарядку требуется всего 6-20 минут, что в 20 раз меньше среднего времени зарядки предыдущего поколения батарей. Электробус заряжается от станций ультрабыстрой зарядки с помощью полупантографа, в дополнение используется бортовое зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от трехфазной сети переменного тока 380 В («ночная зарядка»).