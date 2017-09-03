ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До конца 2018 года Камский автозавод отгрузит в Африку 97 автомобилей "КАМАЗ", 30 прицепов производства "НЕФАЗ" (дочернее предприятие автогиганта в Башкирии) и комплекты запасных частей.

Как сообщает пресс-служба ПАО "КАМАЗ", это произойдёт в рамках второго этапа реализации проекта Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по переоснащению парка грузовых автомобилей, используемых для транспортировки гуманитарной помощи, автомобилями российского производства. Речь идёт о бортовых автомобилях КАМАЗ-43118 (6х6), КАМАЗ-63501 (8х8), учебных классах на базе шасси КАМАЗ-43118 (6х6) и автотопливозаправщиках. Вся техника адаптирована к тяжёлым условиям эксплуатации при полном бездорожье.

В соответствии с соглашением о стратегическом партнёрстве между правительством РФ и ВПП ООН, подписанным в 2014 году, Россия осуществляет взносы в фонд программы, уделяя особое внимание наращиванию парка транспортных средств ВПП. Автотехника "КАМАЗ" служит российским вкладом в натуральной форме в фонд Всемирной продовольственной программы ООН.