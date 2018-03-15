ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках перехода к системе электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) на КАМАЗе завершается работа по интеграции корпоративных систем с порталом электронных паспортов. На КАМАЗе внесение информации в электронную базу данных закреплено за Научно-техническим центром, сообщает пресс-служба компании.

По словам руководителя службы по сертификации и научно-технической документации НТЦ Сергея Нефедьева, работа в этом направлении велась весь прошлый год. Поэтому к моменту вступления электронного стандарта в силу КАМАЗ будет полностью готов перейти к новой системе.

С 1 июля 2018 года оформление ЭПТС станет обязательным для всех, при этом бумажные паспорта транспортных средств выдаваться больше не будут. Система электронных ПТС создается «Ростехом» по поручению и при непосредственной поддержке Минпромторга РФ. Разработчик и администратор системы – АО «Электронный паспорт», входящее в госкорпорацию. Сейчас в России действует переходный период, в рамках которого автопроизводители, работающие на российском рынке, в зависимости от их готовности, будут осуществлять постепенный переход на электронные ПТС в самостоятельно выбранный ими момент вплоть до 1 июля 2018 года.

«На протяжении переходного периода мы как администратор системы электронных паспортов ведем подготовительную работу со всеми автопроизводителями. Тестируем систему, выявляем проблемные моменты и решаем возникающие вопросы, таким образом, чтобы максимально учесть интересы и пожелания участников системы электронных паспортов, – рассказал генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин. – Однако степень готовности каждой конкретной компании в конечном итоге определяется ее желанием принимать участие в процессе подготовки. И мы рады, что «КАМАЗ» в этом плане, безусловно, находится в числе наиболее активных предприятий».

Переход на электронный паспорт транспортного средства позволит всем участникам, в том числе автопроизводителям, сократить свои затраты. В первую очередь это расходы на хранение и транспортировку бланков ПТС, которые являются документами строгой отчётности и требуют особого обращения. Сократятся и расходы на оргтехнику, так как отпадет необходимость в специальных матричных принтерах, используемых для печати на бланках ПТС и ксерокопирование готовых документов. Помимо этого переход на электронные ПТС позволит сократить человеческие ресурсы, ранее задействованные в оформлении бумажных ПТС. Информационные системы крупных компаний, таких как «КАМАЗ», будут перенастроены и интегрированы с системами электронных паспортов. Никаких дополнительных расходов на обеспечение безопасности данных не потребуется.

Также информационная система будет синхронизирована с системами различных ведомств: МВД России, Федеральной таможенной службы, Федеральной налоговой службы, Российского союза автостраховщиков, внутренними ИТ-системами автопроизводителей и дилеров. Она позволит оперативно получать информацию об автомобиле сотрудникам ГИББД и представителям государственных служб, а автовладельцам даст доступ к профилю автомобиля в режиме онлайн: с момента схода с конвейера до информации о количестве владельцев и участии в ДТП.

Еще одно из главных преимуществ электронного паспорта по сравнению с бумажной версией документа – большее количество информации о транспортном средстве. Бумажные ПТС содержат 10-15 значений (VIN, маркировка, масса, цвет, производитель), а электронный паспорт будет хранить порядка 45 значений по всем узлам автомобиля. Также весомым плюсом является тот факт, что электронный паспорт невозможно потерять.