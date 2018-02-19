Автомобили "КАМАЗ" с правым рулём в количестве 54 единиц отгружены компании Bell Equipment в период с декабря 2017 года по январь 2018 года. Морским перевозчиком была номинирована океанская ро-ро линия Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL). Автомобили были доставлены в порт Дурбан в соответствии с графиком, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Поставке предшествовала совместная работа Внешнеторговой компании "КАМАЗ" и Научно-технического центра компании по разработке и сертификации праворульных автомобилей тропических комплектаций, соответствующих требованиям Южно-Африканской Республики. Всего разработано и сертифицировано четыре модели (пяти комплектаций) самосвалов "КАМАЗ" с рестайлинговой кабиной. В их числе – КАМАЗ-65115-97 с кузовом 10 куб.м, КАМАЗ-6520-63 с кузовом 12 куб.м, КАМАЗ-65201-63 с кузовом 16 куб.м и КАМАЗ-65222-63 с кузовами 12 куб.м и 16 куб.м. Три автомобиля из поставленной партии будут представлены на Международной выставке BAUMA AFRICA-2018, которая состоится 13-16 марта в г. Йоханнесбург (ЮАР).

Bell Equipment – производитель погрузчиков, шарнирно-сочленённых самосвалов и другой спецтехники для различных отраслей. Компания занимается производством и продажей техники более 60 лет и имеет свыше 56 дилерских центров с сервисным обслуживанием по всей Африке. В июне 2017 года Bell Equipment стала официальным дистрибьютором КАМАЗа в 12 странах Африки.

В течение 2018 года КАМАЗ планирует поставить на рынок ЮАР 100 единиц автотехники. Кроме того, в планах крупнейшего российского производителя грузовых автомобилей – организация склада запасных частей на базе логистического центра Bell Equipment и организация сборочного производства в ЮАР на производственных мощностях официального дистрибьютора.