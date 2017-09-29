ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ с 1 октября произведёт индексацию тарифов и окладов работников группы технологической цепочки на 6%.



Решение о повышении было принято генеральным директором КАМАЗа Сергеем Когогиным и руководством профкома компании в целях соблюдения социальных гарантий и установленных на 2017 год нормативов на оплату труда. Первую повышенную зарплату камазовцы получат 14 ноября, сообщает пресс-служба КАМАЗа.