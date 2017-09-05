ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ в рамках выставки "Комтранс-2017" представил новейший грузовик КАМАЗ-54901 с кабиной К5. Она отвечает всем последним требованиям: расстояние в кабине от пола до потолка – 1980 мм, а внутренняя ширина – 2270 мм, сообщает пресс-служба КАМАЗа.



При её создании была сделана ставка на эргономику, удобство и комфорт водителя: органы управления и панель приборов с доступом на расстоянии вытянутой руки, сидение с широким диапазоном регулировок, два спальных места и бортовая информационная система с 10-дюймовым сенсорным экраном. Благодаря большим ступенькам и ручкам, очистка ветрового стекла становится простой и безопасной. Противотуманные фары с фонарями освещения поворотов (или без них) встроены в бампер.