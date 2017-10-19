ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Делегация "КАМАЗа" приняла участие в пятом Международном форуме "Антиконтрафакт-2017", посвящённом проблемам защиты прав интеллектуальной собственности и противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Форум состоялся в Бишкеке при поддержке правительства Киргизской республики, Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), Минпромторга РФ и Международной ассоциации организаций "Антиконтрафакт". Деловая программа включала пленарные заседания, секции и круглые столы, где обсуждались актуальные вопросы в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности и противодействия незаконному обороту промышленной продукции. В форуме приняли участие свыше 500 представителей органов государственной власти, бизнес-сообществ, научных кругов, правообладатели и эксперты. Делегацию "КАМАЗа" возглавлял заместитель генерального директора по безопасности Ильдар Шамилов.

В своём выступлении Шамилов подробно остановился на проблеме ввоза и оборота контрафактных запасных частей и автокомпонентов и рассказал о принятых в компании мерах по усилению защиты прав автопроизводителей и борьбе с оборотом контрафактных запчастей. Опыт лидера российского грузового машиностроения вызвал большой интерес участников форума. Также камазовские специалисты выступили с презентацией и докладом на тему "Незаконное использование общеизвестного товарного знака в доменном имени".