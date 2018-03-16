Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, компания продолжает программу по импортозамещению компонентов для своих автомобилей. Отечественные кожухи для автономного отопителя, солнцезащитные козырьки, надоконная полка в скором времени заменят западные аналоги. При этом качество российских изделий не уступает импортным.

К примеру, нижегородская компания «Автокомпонент» производит и поставляет на КАМАЗ надоконную полку, выполненную с использованием немецкой технологии Spray Skin («Напыляемая кожа»). По ней сначала на поверхность формы наносится пенополиуретановое покрытие заданного цвета и толщины, затем по технологии S-RIM в форму под давлением нагнетается жёсткая полиуретановая композиция c использованием стекловолокна в качестве армирующего материала. Важное преимущество такой технологии – стабильность тиснения на поверхности, отсутствие деформации, а также возможность использования разноцветных покрытий на одном изделии. Так изготавливаются детали автоинтерьера всех ведущих мировых производителей. По качеству российский автокомпонент не уступает своим немецкому аналогу, а по себестоимости почти на 40% ниже. В этом году планируется собрать более 10000 КАМАЗов перспективного модельного ряда, из них более 7000 будут укомплектованы этим функциональным элементом декора.