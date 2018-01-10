КАМАЗ в 2017 году увеличил производство на 12%
10.01.2018, 21:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ по итогам 2017 года выпустил более 39,5 тыс. машинокомплектов, что на 12% выше показателя годичной давности. Напомним, в апреле прошлого года на предприятии стартовал выпуск модернизированного магистрального тягача КАМАЗ-5490 Neo. Каждый шестой выпущенный КАМАЗом грузовик в прошлом году – из нового модельного ряда. В 2018-м их доля вырастет на 25% и составит более 10 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Согласно бизнес-плану на 2018 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тысяч грузовиков, из них 37 тыс. машин – на российском рынке, 6,1 тыс. – на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1586 млн рублей при выручке 171,3 млрд рублей.
Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.
Напомним, КАМАЗ и его стратегический партнёр Daimler начали совместное строительство завода каркасов кабин общей площадью 68 тыс. кв.м в марте 2016 года. При этом проект предусматривает разделение ролей: КАМАЗ полностью отвечает за строительство здания на своей территории, а предприятие "Даймлер КАМАЗ Рус" совместно с Daimler AG – за организацию производства. В октябре КАМАЗ передал своему стратегическому партнёру корпус нового завода каркаса кабин. Производственная площадка была возведена всего за 1,5 года, в строительство предприятия КАМАЗ вложил порядка 3 млрд рублей. Теперь очередь за "Даймлером" – монтаж и запуск необходимого оборудования. Как сообщалось ранее, пуско-наладочные работы будут проводиться в марте 2018 года, в августе планируется тестовый запуск, а уже в январе 2019 года состоится старт серийного производства. Производственная мощность завода составит 55 тыс. единиц в год. Новые каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер КАМАЗа, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.
Вместе с новой кабиной автомобили "КАМАЗ" нового поколения получат новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6. Под эту задачу на заводе двигателей КАМАЗа уже подготовлен новый конвейер, который в декабре 2017 года был запущен в пуско-наладочном режиме. Промышленное производство двигателей Р6 будет налажено в марте 2018 года. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год.
Согласно бизнес-плану на 2018 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тысяч грузовиков, из них 37 тыс. машин – на российском рынке, 6,1 тыс. – на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1586 млн рублей при выручке 171,3 млрд рублей.
Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них – подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.
Напомним, КАМАЗ и его стратегический партнёр Daimler начали совместное строительство завода каркасов кабин общей площадью 68 тыс. кв.м в марте 2016 года. При этом проект предусматривает разделение ролей: КАМАЗ полностью отвечает за строительство здания на своей территории, а предприятие "Даймлер КАМАЗ Рус" совместно с Daimler AG – за организацию производства. В октябре КАМАЗ передал своему стратегическому партнёру корпус нового завода каркаса кабин. Производственная площадка была возведена всего за 1,5 года, в строительство предприятия КАМАЗ вложил порядка 3 млрд рублей. Теперь очередь за "Даймлером" – монтаж и запуск необходимого оборудования. Как сообщалось ранее, пуско-наладочные работы будут проводиться в марте 2018 года, в августе планируется тестовый запуск, а уже в январе 2019 года состоится старт серийного производства. Производственная мощность завода составит 55 тыс. единиц в год. Новые каркасы кабин будут поставляться как на главный сборочный конвейер КАМАЗа, так и на сборочное производство грузовиков Mercedes-Benz.
Вместе с новой кабиной автомобили "КАМАЗ" нового поколения получат новый рядный шестицилиндровый двигатель Р6. Под эту задачу на заводе двигателей КАМАЗа уже подготовлен новый конвейер, который в декабре 2017 года был запущен в пуско-наладочном режиме. Промышленное производство двигателей Р6 будет налажено в марте 2018 года. Новая линия рассчитана на выпуск 12 тыс. силовых агрегатов в год.
Источник: Автостат