ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ в 2017 году получила более 3 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,5 раза выше показателей 2016 года. Согласно опубликованным данным, выручка ПАО «КАМАЗ» составила 145 млрд 217 млн рублей – рост на 21% по сравнению с 2016 годом. Компанией реализовано 38,2 тыс. грузовых автомобилей, что на 11% больше результатов прошлого года. Реализация запасных частей по итогам отчётного периода выросла на 17%, а прицепной техники – на 38%. В 2017 году компания нарастила продажи и укрепила свои позиции на российском рынке тяжёлых грузовиков за счёт роста спроса на автомобили нового модельного ряда, развития услуг финансового сервиса, участия в государственных программах. Заключены новые контракты на продажу автомобильной техники «КАМАЗ» в страны дальнего зарубежья, завершено исполнение крупного контракта на поставку автомобильной техники на Кубу. Также КАМАЗ увеличил продажи в страны Юго-Восточной Азии и восстановил свои позиции на рынке Казахстана.

Результатом эффективной деятельности ПАО «КАМАЗ» стала прибыль от продаж в размере 6 млрд 758 млн. рублей, что более чем в четыре раза выше аналогичных показателей 2016 года (1 млрд 664 млн рублей). По итогам 2017 года предприятие получило чистую прибыль в сумме 3 млрд 017 млн. рублей, что в 2,5 раза выше показателей предыдущего года (1 млрд 203 млн рублей). Общая величина активов ПАО «КАМАЗ» к концу 2017 года увеличилась на 13 млрд 087 млн рублей и составила 148 млрд 164 млн рублей. Чистые активы компании за отчётный год выросли на 2 млрд 101 млн рублей и по состоянию на 31 декабря 2017 года составили 45 млрд 504 млн рублей.

В целях повышения конкурентоспособности в 2017 году продолжалась работа в области качества и улучшения технических характеристик и потребительских свойств производимой продукции: потребителям были предложены новые транспортные решения, разработан и выведен на рынок новый модельный ряд автотехники. Также компания активно работала над повышением доступности и качества оказываемых клиентам услуг, сопровождающих продажи и эксплуатацию автотехники. Совместно с банками-партнёрами реализованы программы автокредитования.