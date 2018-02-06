КАМАЗ в январе выпустил более 1150 грузовиков
06.02.2018, 21:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. КАМАЗ, который возобновил производство после новогодних каникул и корпоративного отпуска 22 января, за восемь рабочих дней выпустил 1151 автомобиль. На февраль производственный план выпуска составляет 3,25 тыс. грузовиков, что на 13% выше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Согласно бизнес-плану на 2018 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тысяч грузовиков, из них 37 тыс. машин - на российском рынке, 6,1 тыс. - на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1586 млн рублей при выручке 171,3 млрд рублей.
Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них - подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.
Согласно бизнес-плану на 2018 год, в этом году КАМАЗ намерен реализовать 43,1 тысяч грузовиков, из них 37 тыс. машин - на российском рынке, 6,1 тыс. - на рынках зарубежных стран. Чистая прибыль планируется в размере 1586 млн рублей при выручке 171,3 млрд рублей.
Вместе с тем в 2018 году продолжится реализация многочисленных и очень важных для развития КАМАЗа инвестиционных проектов, в том числе главного из них - подготовка к выводу на рынок принципиально новых грузовых автомобилей семейства К5. Начало выпуска первого автомобиля поколения К5 КАМАЗ-54901 намечено на 2019 год. С новым автомобилем в компании планируют выйти на мировой рынок, в частности, в Европу.
Источник: Автостат