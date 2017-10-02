Соглашение предусматривает прямые поставки роботов, а также открытие сервисного центра в регионе Набережные Челны и обучающих центров для повышения уровня компетенции работников КАМАЗа в области работы с робототехникой. В рамках стратегического партнёрства будут реализованы проекты по комплексной автоматизации и модернизации производственных мощностей завода. Планируются комплексные поставки робототехнического оборудования, а также внедрение новейших технологий на базе концепции Индустрии 4.0, которая открывает новые возможности по использованию цифровых сетей на производстве, гибких производственных систем и новых бизнес-моделей для всех этапов производства. Объём поставок будет определён на основании текущих потребностей заказчика. Согласно документу, компания «KUKA Robotics Rus» включена в перечень стратегических поставщиков лидера российского грузового машиностроения до конца 2022 года.

«Несколько лет назад КАМАЗ взял уверенный курс на реинжинринг производства, и сегодня на производственных площадях компании сосредоточены многие передовые технические решения. Развитие сотрудничества с одним из главных мировых поставщиков робототехники позволит нам совершить еще один шаг в сторону инноваций и повысить эффективность производства», – прокомментировал подписание соглашения генеральный директор КАМАЗа Сергей Когогин. Он также подчеркнул, что современные решения, которые предлагает партнер, особенно актуальны для автогиганта с учетом реализации ряда крупных проектов. В их числе – открытие нового завода по производству каркасов кабин для грузовиков поколения К5, совместно с компанией Daimler.