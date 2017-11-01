КАМАЗ выпустил 10-тысячную новую кабину
01.11.2017, 22:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прессово-рамный завод КАМАЗа выпустил 10-тысячный каркас кабины для нового модельного ряда автомобилей. Кабины этой серии устанавливаются на всё семейство перспективных автомобилей, включая популярный тягач КАМАЗ-5490, самосвалы КАМАЗ-6580, КАМАЗ-65801 и другие. Юбилейным десятитысячным каркасом стал каркас кабины для грузовика КАМАЗ-5490, сообщает пресс-служба КАМАЗа.
Напомним, приказ об открытии проекта "Кабина" был подписан в марте 2013 года, и в декабре линия сварки новых кабин была введена в эксплуатацию. В кратчайшие сроки было смонтировано новое современное оборудование, и уже к концу 2013 года с нового конвейера сошли первые 45 каркасов кабин. Год назад, в середине ноября, на прессово-рамном заводе был выпущен 5-тысячный каркас новой кабины.
"За 4 года работы по проекту достигнута эта цифра – 10 тысяч каркасов кабин. Но за один только следующий год предстоит выпустить ещё больше: в предварительном бизнес-плане на 2018 год автомобилей с такой кабиной у нас запланировано 10435 штук", – заявил первый заместитель генерального директора КАМАЗа – исполнительный директор Юрий Герасимов.
Напомним, приказ об открытии проекта "Кабина" был подписан в марте 2013 года, и в декабре линия сварки новых кабин была введена в эксплуатацию. В кратчайшие сроки было смонтировано новое современное оборудование, и уже к концу 2013 года с нового конвейера сошли первые 45 каркасов кабин. Год назад, в середине ноября, на прессово-рамном заводе был выпущен 5-тысячный каркас новой кабины.
"За 4 года работы по проекту достигнута эта цифра – 10 тысяч каркасов кабин. Но за один только следующий год предстоит выпустить ещё больше: в предварительном бизнес-плане на 2018 год автомобилей с такой кабиной у нас запланировано 10435 штук", – заявил первый заместитель генерального директора КАМАЗа – исполнительный директор Юрий Герасимов.
Источник: Автостат