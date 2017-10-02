ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA Motors представит новую модель, созданную специально для России. Она станет первой в новой линейке X-Line. Никаких подробностей о новинке в компании не раскрывают, отмечая лишь, что сохраняя все лучшие качества самых популярных моделей KIA, X-Line расширяет их возможности.

Судя по фрагменту возможного экстерьера новой модели KIA, это может быть "кроссовая" версия Rio, которую в этом году уже официально представили в Китае, но под именем KIA KX Cross. Учитывая тот факт, что российский и китайский рынки для компании KIA идут в одной "связке", можно предполагать, что в ближайшее время такая модель появится и в России.

Напомним, что с 1 августа в России начались продажи седана KIA Rio нового поколения. При этом в корейской компании не подтверждали, но и не опровергали информации о появлении нового хэтчбека Rio.