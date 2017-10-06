ОРЕАНДА-НОВОСТИ. KIA Rio в сентябре вновь стал самой продаваемой моделью в России, забрав себе этот титул у LADA Granta, которая была бестселлером августа. Об этом свидетельствуют официальные данные продаж за сентябрь, опубликованные автопроизводителями.

Так, самой продаваемой моделью в России по итогам сентября вновь стала KIA Rio с показателем 10446 автомобилей (+30%). На второе место вернулась LADA Granta, чьи продажи увеличились на 16% до 9098 машин. Третий результат показал седан LADA Vesta – 6861 реализованный автомобиль (+57%). Седан Hyundai Solaris занимает четвёртую строчку рейтинга продаж – на нём остановил свой выбор 6581 потребитель (+1%). Лидерство среди моделей SUV сохраняет кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом 5843 экземпляра (+16%).

В целом лидерство на российском авторынке удерживает АВТОВАЗ. Второе место по объёму продаж заняла KIA. Третью строчку сохраняет Hyundai.