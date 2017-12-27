ОРЕАНДА-НОВОСТИ Российские дилеры KIA начали прием предварительных заявок на фастбек Stinger – первый в истории бренда автомобиль класса «Гран Туризмо». Поставки клиентам в России стартуют в марте 2018 года. Новая модель будет доступна по цене от 1 млн 999 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.



За такую сумму будет предлагаться начальная версия Stinger 2,0 T-GDI с задним приводом и самоблокирующимся дифференциалом. Она оснащается 2,0-литровым двигателем семейства Theta II с непосредственным впрыском топлива и турбонаддувом. Мощность силового агрегата была скорректирована с учетом особенностей российского налогообложения и составляет 248 л.с., а максимальный крутящий момент – 353 Нм. Это обеспечивает 5-дверному фастбеку разгон до 100 км/ч за 6,0 с.



Также будет представлена полноприводная версия модели Stinger 2,0 T-GDI, разработанная специально для России.



KIA Stinger в самом мощном исполнении GT оснащается двигателем V6 семейства Lambda 3,3 T-GDI с непосредственным впрыском топлива и двойным турбонаддувом («битурбо»). Его мощность составляет 370 л.с., а максимальный крутящий момент – 510 Нм. С этим двигателем новый фастбек способен разогнаться до 100 км/ч за 4,9 с, что делает его самым динамичным серийным автомобилем KIA за всю историю бренда. Для российского рынка Stinger V6 3,3 T-GDI оснащается только системой полного привода.



Все версии KIA Stinger комплектуются 8-ступенчатой автоматической трансмиссией собственной разработки, имеющей режим ручного переключения, в том числе при помощи подрулевых переключателей.



Цены на остальные версии, а также более подробная информация о комплектациях будет представлена в феврале 2018 года.