ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Компания KIA Motors Rus открыла в Казани новый дилерский центр KIA, который принадлежит холдингу «ТрансТехСервис». Выполненный по стандартам KIA, дилерский центр предоставляет полный спектр услуг в области продажи и обслуживания новых автомобилей и авто с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и trade-in.

Как сообщает пресс-служба «ТрансТехСервис», двухэтажный автоцентр имеет общую площадь 2150 кв.м. Просторный шоу-рум площадью 920 кв.м позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Rio, Picanto, X-Line, Soul, Sportage, Mohave, Ceed, Cerato, Optima, Quoris, Sorento и Sorento Prime. Любой из этих автомобилей можно взять на тест-драйв, купить или заказать в нужной модификации и вместе с оригинальными аксессуарами KIA.

В ремонтной зоне площадью 760 кв.м работают 15 постов мелкосрочного ремонта, 1 участок кузовного ремонта и 3 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное брендом KIA для диагностики, технического и гарантийного обслуживания машин этого бренда. Пропускная способность СТО – до 80 автомобилей в день, что исключает длительное ожидание клиента своей очереди.

На складе площадью 470 кв.м хранится широкий спектр фирменных запчастей, что позволяет оперативно отвечать на запросы клиентов, приезжающих на обслуживание. Популярность бренда KIA и опыт сотрудничества с ним компании «ТрансТехСервис» позволяют делать позитивные прогнозы на деятельность в регионе. В течение года планируется реализовать 1680 автомобилей.

Партнерство «ТТС» и KIA Motors Rus имеет многолетнюю историю: с 2004 года «ТрансТехСервис» является официальным дилером бренда в Набережных Челнах. Первый автоцентр КИА в Казани открылся на пр. Ибрагимова, 48 в 2008 году. Дилерский центр на пр. Победы, 194 работает с 2011 года, однако в 2017 году он приобрел еще более удобное расположение (сохранив тот же адрес), был обновлен и модернизирован.

В портфель «ТТС» входят 22 автомобильных бренда, а география присутствия охватывает 10 городов России. «ТрансТехСервис» представлен в Татарстане, Башкортостане, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Оренбургской области.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2017 году российские дилеры KIA реализовали 181947 автомобилей, что на 21,6% больше по сравнению с прошлым годом. В результате марка сохранила позиции самой популярной иностранной марки на российском авторынке по итогам года. Добавим также, что на конец 2017 года в 95 городах России действовало 184 официальных дилера KIA.