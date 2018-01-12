ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ежегодное повышение цен не обошло и продукцию компании KIA – подорожал почти весь модельный ряд корейской марки. Так, модели 2018 производственного года прибавили в цене от 5 до 100 тысяч рублей. К такому пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен на новые автомобили в России.

Меньше всего удорожание коснулось автомобилей семейства Cee’d, Pro Cee’d, Cerato, Picanto и Soul. Их цена выросла всего лишь на 5000 рублей. Седан Rio, кросс-хэтч Rio X-Line, кроссовер Sorento и бизнес-седан Optima подорожали на 10000 рублей. Внедорожник Mohave прибавил 50000 рублей, а больше выросла цена седана представительского класса Quoris – на 100000 рублей.