ОРЕАНДА-НОВОСТИ Компания KIA Motors на Международном автосалоне в Нью-Йорке впервые представила новое поколение флагманского седана KIA K900, который в России известен под названием Quoris. Производство модели начнется в Корее на заводе Сохари. Информация о сроках выхода российской версии флагманского седана будет объявлена позднее, сообщает пресс-служба KIA Motors Rus.



Новый рисунок фирменной решетки радиатора «Quadric pattern» («Квадратичный узор») является центром внимания в облике KIA Quoris. Этот рисунок состоит из 176 «ячеек» в форме ограненных драгоценных камней. Плавные линии, берущие свое начало на передней панели автомобиля, поднимаются через капот, проходят по всей длине кузова к задним крыльям и завершаются на корме седана. Прогрессивный и в то же время роскошный вид KIA Quoris формируют и основные фары, выполненные в стиле «двойная комета» (Duplex comet). Дизайн двойных блоков задних фонарей перекликается с дизайном основных фар, а патрубки выхлопной системы имеют широкие хромированные насадки.



В салоне нового KIA Quoris получил металлические элементы соседствуют с матовыми поверхностями из благородных сортов дерева, а твердые поверхности в салоне сбалансированы с мягкими, в том числе покрытыми натуральной кожей. На передней панели разместились современный приборный щиток и интегрированные воздуховоды. Отделка обогреваемого руля гармонирует с отделкой селектора автоматической трансмиссии. Передние сиденья имеют как обогрев, так и вентиляцию. Доступен вариант водительского сиденья с 20 направлениями регулировки. Передний пассажир может подобрать идеальную посадку, воспользовавшись регулировками по 12 направлениям. Сиденье второго ряда за спиной водителя может быть отрегулировано по 12 направлением, а за передним пассажиром – по 14. Доступна функция массажа, регулировка подголовника по высоте и опоры для ног по высоте, а также регулировка положения подушек сидений. В качестве опции предлагается обогрев и вентиляция сидений второго ряда. Еще больший комфорт на втором ряду обеспечивает опциональный отдельный блок управления системой микроклимата.



Новый KIA Quoris оснащен набором самых современных технологических решений. На центральной консоли разместился сенсорный регулятор, с помощью которого водитель может управлять 12,3-дюймовым сенсорным экраном интерфейса HMI, отображающим карты, маршруты, источник аудиосигнала, настройки системы климат-контроля и другую информацию.

Перед глазами водителя KIA Quoris, в зависимости от комплектации автомобиля может находиться либо 7-дюймовый цветной TFT-дисплей в центре приборного щитка, либо 12,3-дюймовая TFT-панель приборов. Помимо основных шкал, предлагается и проекционный дисплей (HUD) с диагональю экрана 9,7 дюйма.



KIA Quoris может предложить следующие системы помощи водителю: система кругового обзора SVM (Surround View Monitor), система мониторинга слепых зон BVM (Blind Spot View Monitor), ассистент поддержания движения в полосе LKAS (Lane Keep Assist System), ассистент предотвращения фронтальных столкновений FCA (Forward Collision Avoidance Assist), система контроля внимания водителя DAW (Driver Attention Warning), система помощи при выезде с парковки задним ходом RCAA (Rear Cross Traffic Avoidance Alert), система безопасного выхода Safe Exit Assist и ассистент поддержания движения в полосе LFA (Lane Follow Assist).



Под капотом KIA Quoris установлен 3,3-литровый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, развивающий мощность 365 л.с. и 520 Нм крутящего момента. Он сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач второго поколения (собственной разработки). В стандартное оснащение входит электронное управление переключениями передач (shift-by-wire).



В полной мере реализовать динамику, управляемость и стабильность движения K900 помогает система постоянного полного привода c динамическим перераспределением тяги DTVC (Dynamic Torque Vectoring Control). Система настроена таким образом, чтобы поведение автомобиля в большей степени соответствовало «характеру» автомобилей с приводом на заднюю ось, управление ей осуществляет электроника в зависимости от текущих условий движения. На переднюю ось может быть переброшено до 50% крутящего момента, а в режиме Sport – до 80% тяги передается на заднюю ось.



Ходовые качества флагманского седана в значительной степени улучшены. Более длинная колесная база и увеличившаяся габаритная ширина обеспечивают возможности лучшего контроля и большей стабильности, а также лежат в основе плавности хода. Также благодаря использованию структурных клеев удалось добиться существенного увеличения жесткости кузова.



На новом KIA Quoris также удалось достигнуть показатели шумоизоляции благодаря использованию новых и улучшенных типов защиты от шума во всей структуре автомобиля, в том числе – для моторного щита, перегородки за задними сиденьями, изоляционного щита днища автомобиля, а также специальной виброгасящей панели под обивкой потолка. Специальная звукоизолирующая пленка на лобовом стекле и стеклах окон в передних дверях существенно улучшили звукоизоляцию салона.